Ceny Pamäti národa 2020: Medzi laureátmi je aj Slovenka

Tohtoročné Ceny Pamäti národa dostalo v utorok päť osobností z Českej a Slovenskej republiky.





Medzi laureátmi je aj Slovenka Alžbeta Vargová, ktorá s otcom za vojny zapisovala mená ľudí popravených nacistami. V 14 rokoch s bratom pomohli utiecť židovskému väzňovi z blízkeho koncentračného tábora.Jarmila Weinbergerová, lekárka z pražskej židovskej rodiny, v Terezíne zachraňovala životy väzňov ako zdravotná sestra na maródke, v Osvienčime sa v takzvanom rodinnom tábore starala ako vychovávateľka o malé deti.Ďalším laureátom Ceny Pamäti národa je Leonid "Levko" Dohovič, ktorý mal 14 rokov, keď ho sovietska justícia odsúdila na desať rokov do gulagu. S bojom proti komunistickému režimu neprestal ani vo väzení.Hana Truncová po februári 1948 spolupracovala s prevádzačom a pomohla niekoľkým ľuďom cez hranice. Za to strávila vyše osem rokov za mrežami.Jedno ocenenie udelili výnimočne in memoriam – Květoslave Bartoňovej, ktorá sa svojou spolužiačkou zachránila 45 detí zo slovenského Údolia smrti.V poradí 11. ročník odovzdávania Cien Pamäti národa sa opäť odohral v Národnom divadle v Prahe, pre koronavírusovú pandémiu však bez hostí a laureátov. Vystúpil iba moderátor Martin Veselovský a niekoľko hudobníkov, zaspievala herečka Jitka Čvančarová či speváci z vokálneho súboru Skety. V špeciálnom podaní zaznela známa Modlitba pre Martu, ktorú naštudovali mladí hudobníci a nahrali online.Slávnostný večer vysielala v priamom prenose Česká televízia, Český rozhlas Plus a na Slovensku RTVS na Dvojke.Ceny Pamäti národa udeľuje nezisková organizácia Post Bellum od roku 2010 ľuďom, ktorí rozprávali svoj príbeh pre zbierku Pamäť národa a vo svojom živote dokázali, že česť, sloboda aj ľudská dôstojnosť nie sú prázdne slová.Laureátov volí online päťtisícové spoločenstvo ľudí - historici, spolupracovníci a podporovatelia z Klubu priateľov Pamäti národa.V minulosti si Cenu Pamäti národa prevzali vojnoví veteráni, politickí väzni, odbojári, preživší holokaustu, perzekvovaní spisovatelia či predstavitelia undergroundu, príslušníci cirkví a mnohí ďalší.„Pamätníci, ktorých príbehy zaznamenávame, prežili veci, ktoré si dnes vôbec nevieme predstaviť," hovorí Sandra Polovková, riaditeľka Post Bellum Slovensko.Dodáva, že zachovávať minulosť priamo z pohľadu účastníkov je veľmi dôležité. „A význam týchto príbehov sa ešte zvyšuje v dnešných časoch, keď je história často prekrúcaná až znásilňovaná."