Ceny ropy klesli, americká WTI sa predáva pod 68 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok vo volatilnom obchodovaní klesli po prvotnom náraste. Americká ropa WTI sa obchoduje pod hranicou 68 USD (58,04 eura) za barel. Trh sa totiž opäť viac začal sústrediť na potenciálne riziko nadmernej ponuky, čo prevážilo nad eskaláciou napätia medzi USA a Iránom.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 19.34 SELČ predával po 67,79 USD. To bolo o 47 centov alebo 0,69 % menej než v piatok (20.7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Septembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 30 centov alebo 0,41 % na 72,77 USD za barel.Saudská Arábia a ďalší veľkí producenti zvyšujú produkciu pred novembrom, dokedy majú ostatné krajiny začať plniť sankcie USA voči Iránu, uviedol analytik Price Futures Group Phil Flynn. Ďalším faktorom, ktorý má negatívny vplyv na ceny čierneho zlata, sú obavy z ochladenia rastu globálnej ekonomiky v dôsledku eskalácie obchodných sporov medzu USA a ich obchodnými partnermi.