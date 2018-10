Ceny ropy klesli, Brent sa pohybuje nad 76 USD/barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 26. októbra (TASR) - Po štvrtkovom zotavení ceny ropy v piatok klesli, vďaka vývoju v predchádzajúcom dni sa však cena Brentu drží nad 76 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity oslabili obavy ohľadne dopytu a vyhlásenia saudského guvernéra Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o prezásobení trhu s ropou.povedal pre agentúru Reuters saudský guvernér OPEC Adíb al-Aama. Podľa neho na to poukazujú rastúce zásoby v ostatných týždňoch. Podobne sa vyjadril aj saudský minister ropného priemyslu Chálid al-Fálih, podľa ktorého bude možno potrebná intervencia na zníženie ropných zásob.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri klesla do 7.40 h SELČ o 67 centov na 76,22 USD (66,76 eura) za barel. Za celý týždeň smeruje k poklesu o vyše 4 %.Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 66,57 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 76 centov. Podobne aj cena WTI smeruje za celý týždeň k poklesu, a to približne o 3,5 %.