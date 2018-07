Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje nad 78 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 2. júla (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok o viac než 1 %, keď na trhy zapôsobili informácie, že Saudská Arábia minulý mesiac výrazne zvýšila produkciu a má dostatočné kapacity na ďalšiu podporu ťažby. Na trhy okrem toho vplývajú aj správy o eskalácii obchodného konfliktu medzi USA a ďalšími ekonomikami.Americký prezident Donald Trump cez víkend na Twitteri napísal, že telefonoval so saudskoarabským kráľom Salmánom, ktorý súhlasil so zvýšením produkcie, a to prípadne až o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov). Biely dom neskôr Trumpove vyjadrenia korigoval a uviedol, že podľa saudskoarabského kráľa môže Rijád v prípade potreby ťažbu zvýšiť. Aj to však bolo dostatočným impulzom pre trhy, aby ceny išli nadol.Navyše, podľa ostatných odhadov agentúry Reuters Saudská Arábia zvýšila v júni produkciu oproti máju zhruba o 700.000 barelov denne, pričom sa priblížila rekordu, ktorý dosahuje objem 10,72 milióna barelov denne. Tento objem vyťažila v novembri 2016.Na ceny ropy negatívne pôsobia aj informácie o zvyšujúcom sa napätí v obchodných vzťahoch USA a ďalších veľkých ekonomík ako Čína, Kanada, India či Európska únia. Podľa banky JP Morgan by prípadný "obchodný konflikt strednej intenzity mohol z rastu svetovej ekonomiky ukrojiť minimálne 0,5 %". Japonsko, Čína či Južná Kórea už informovali, že za jún sa rast exportných objednávok spomalil, čo je dôsledok práve eskalujúcich obchodných sporov s USA.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri klesla do 7.32 h SELČ o 1,01 USD (1,27 %) na 78,22 USD (67,10 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom zaznamenala 73,39 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 76 centov (1,02 %). Za minulý týždeň cena WTI vzrástla o vyše 8 %.