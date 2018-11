Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 72,70 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 6. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, keďže trhy naďalej reagujú na výnimku USA v nákupe iránskej ropy pre najväčších odberateľov. Na ceny negatívne pôsobia aj obavy, že spomaľovanie rastu ekonomiky sa odrazí na dopyte po palivách.Spojené štáty začali v pondelok (5.11.) uplatňovať druhé kolo sankcií voči Teheránu, ktoré zasiahlo aj vývoz ropy. Poskytli však zároveň výnimku na jej nákup ôsmim najväčším dovozcom, ktorými sú Čína, India, Južná Kórea, Japonsko, Taliansko, Grécko, Taiwan a Turecko. Výnimka platí 180 dní. To znamená, že očakávaný pokles dodávok iránskej ropy na trh nebude taký výrazný, ako sa očakávalo.Navyše, trhy už nejaký čas s výpadkom iránskej ropy počítali, takže teraz sa viac zameriavajú na vyhliadky globálneho dopytu. A pokračujúca neistota na svetových trhoch negatívne vplýva na ekonomické vyhliadky, čo znamená, že aj na dopyt po rope.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári klesla do 7.35 h SEČ o 51 centov na 72,66 USD (63,91 eura) za barel (159 litrov). Cena ľahkej americkej ropy WTI dosiahla 62,80 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 30 centov.(1 EUR = 1,1370 USD)