Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však stále drží nad 61 USD za barel

Singapur 4. novembra (TASR) - Po prudkom raste v závere minulého týždňa zaznamenali ceny ropy v pondelok mierny pokles, keď investori začali vyberať zisky. V piatok (1. 11.) sa zvýšili približne o 2 USD po tom, ako USA a Čína oznámili, že dosiahli pokrok v obchodných rokovaniach a predbežnú dohodu by mohli podpísať tento mesiac.povedal analytik pre Áziu a Tichomorie v spoločnosti OANDA Jeffrey Halley. Ako dodal, vzhľadom na vysokú ponuku ropy na trhu bude najbližší vývoj cien vo veľkej miere závisieť od ďalších informácií v priebehu tohto týždňa.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.17 h SEČ 61,31 USD (55,04 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s piatkovou uzávierkou to znamená pokles o 38 centov.Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom zaznamenala 55,87 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou klesla o 33 centov.