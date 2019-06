Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 61 USD za barel

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 4. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 61 USD a cena WTI pod 53 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú nepriaznivé informácie o vývoji juhokórejskej ekonomiky, jednej z najväčších v Ázii. Nepriaznivý vývoj v Ázii by mohol zasiahnuť do dopytu po komodite. Navyše produkcia ropy v USA pokračuje v raste. Výraznejšiemu poklesu cien však zabránili signály zo Saudskej Arábie, že medzi štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími producentmi dochádza k zhode na potrebe pokračovania programu obmedzovania ťažby aj v 2. polroku.Podľa saudského ministra energetiky Chálida al-Fáliha sa členovia skupiny známej ako OPEC+ v podstate zhodujú na tom, že "je potrebné aj v 2. polroku pracovať na udržaní stability na trhu". Skupina by sa mala s konečnou platnosťou dohodnúť buď koncom júna, alebo začiatkom júla, či program o obmedzovaní produkcie predĺži.Na druhej strane, Južná Kórea oznámila, že jej ekonomika klesla v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,4 %. To znamená výraznejší pokles, než sa odhadovalo koncom apríla. Južná Kórea je pritom štvrtou najväčšou ekonomikou v Ázii. Krajina dopláca na súčasný obchodný konflikt medzi Čínou a USA, ktorý zráža objem jej exportu.Pod pokles cien ropy sa podpísali aj správy o produkcii ropy v USA za mesiac máj. Tá sa zvýšila na 12,3 milióna barelov denne, čo pre USA znamená pozíciu najväčšieho producenta ropy na svete. Na porovnanie, v Rusku dosiahla ťažba 11,11 milióna barelov denne a v Saudskej Arábii 9,65 milióna barelov/deň.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 8.24 h SELČ o 40 centov na 60,88 USD (54,43 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 52,97 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 28 centov.