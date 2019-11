Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 62 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 13. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, keď očakávania trhov v súvislosti s obchodnou dohodou medzi USA a Čínou zmaril americký prezident Donald Trump.Trump vo svojom prejave v Ekonomickom klube v New Yorku uviedol, že obidve krajiny sú blízko k dokončeniu prvej fázy obchodnej dohody, očakávané detaily o čase a mieste slávnostného podpisu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom však nezverejnil. Náladu na trhoch zhoršili aj najnovšie prognózy Medzinárodnej organizácie pre energiu (IEA), podľa ktorej sa rast dopytu po rope vo svete začne po roku 2025 spomaľovať.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s januárovým kontraktom dosiahla do 8.08 h SEČ 61,78 USD (56,09 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke tak klesla o 28 centov.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri dosiahla 56,59 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 21 centov.