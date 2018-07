Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 75 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 16. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pričom cena ropnej zmesi Brent sa dostala pod 75 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na skutočnosť, že Líbya obnovila vývoz komodity z kľúčových prístavov a navyše, ceny ovplyvnili signály, že najväčší producenti by mohli ťažbu ešte viac zvýšiť.Koncom minulého týždňa ruský minister energetiky Alexander Novak povedal, že Rusko a ďalší kľúčoví producenti by mohli v prípade potreby svoju produkciu zvýšiť ešte viac. Trhy podľa analytikov zároveň čakajú na pondelkový samit prezidentov Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa v Helsinkách, či na ňom nepadnú vyjadrenia týkajúce sa ropy.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri klesla do 8.22 h SELČ oproti predchádzajúcej uzávierke o 68 centov na 74,65 USD (64,12 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 70,36 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou znamená pokles o 65 centov.(1 EUR = 1,1643 USD)