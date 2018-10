Ceny ropy klesli o dve percentá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. októbra (TASR) - Ceny ropy klesli uprostred týždňa približne o 2 %. Americká WTI sa obchoduje okolo úrovne 73,50 USD (63,91 eura) za barel. Negatívny vývoj na akciových trhoch prevážil nad obavami obchodníkov z poklesu ponuky z dôvodu sankcií USA proti Iránu.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa v stredu o 19.34 h SELČ predával po 73,46 USD. To bolo o 1,50 USD alebo 2 % menej než v utorok (9.10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Decembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 1,49 USD alebo 1,75 % na 83,51 USD za barel.Akciový trh v USA padá, čo sa prejavilo aj na poklese cien čierneho zlata. Ďalším negatívnym faktorom sú vyjadrenia predstaviteľov Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý v utorok zhoršil rastové prognózy pre svetovú ekonomiku. Riziká ohrozujúce globálny finančný systém sa podľa fondu počas uplynulých 6 mesiacov zvýšili a môžu ešte prudko vzrásť, ak eskalujú tlaky v rozvíjajúcich sa ekonomikách alebo sa ešte viac zhoršia globálne obchodné vzťahy.Ceny ropy v takejto situácii nepodporilo ani to, že pre blížiaci sa hurikán Michael produkcia v Mexickom zálive padla o 40 %. Dôvodom bola evakuácia ropných plošín.(1 EUR = 1,1500 USD)