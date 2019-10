Ceny ropy klesli pre obavy z nižšieho dopytu po palive

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 10. októbra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli pre obavy z nižšieho dopytu po paliva, keďže obchodníci neočakávajú, že rozhovory medzi USA a Čínou, dvoma najväčšími spotrebiteľmi ropy na svete, pomôžu ukončiť ich obchodný spor. To vyvoláva obavy o rast globálnej ekonomiky.Čína, najväčší dovozca ropy na svete, znížila svoje očakávania týkajúce sa rozhovorov vo štvrtok a piatok (11. 10.) s cieľom ukončiť 15-mesačný obchodný spor so Spojenými štátmi. Americký prezident Donald Trump je pripravený zvýšiť clá na čínsky tovar za približne 250 miliárd USD z 25 % na 30 % od 15. októbra, ak sa na rokovaniach nedosiahne pokrok.Obchodný spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami narušil globálne dodávateľské reťazce a spomalil hospodársky rast oboch krajín, čo sa dotklo aj ich spotreby.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa vo štvrtok o 7.44 h SELČ predával po 52,53 USD (47,83 eura). To bolo o 6 centov menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 4 centy na 58,26 USD za barel.