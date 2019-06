Ceny ropy klesli takmer o 2 %, cena Brentu je na hranici 61 USD/barel

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Soul 12. júna (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu takmer o 2 % po tom, ako Spojené štáty zhoršili vyhliadky rastu dopytu po komodite. Navyše, ako ukázal odhad Amerického ropného inštitútu (API), zásoby ropy v USA sa v minulom týždni zvýšili.Americký Federálny úrad pre energetiku (EIA) v najnovšej správe zhoršil prognózu tohtoročného rastu globálneho dopytu po rope, a to o 160.000 barelov denne na 1,22 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov).Na trhy okrem toho zapôsobilo aj nečakané zvýšenie ropných zásob v USA. Ako uviedol API, zásoby ropy v Spojených štátoch sa v týždni do 7. júna zvýšili o 4,9 milióna na 482,8 milióna barelov. Analytici očakávali, že klesnú o 481.000 barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 9.18 h SELČ o 1,04 USD (1,67 %) na 61,25 USD (54,11 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy s júlovým kontraktom dosiahla 52,33 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 94 centov (1,76 %).(1 EUR = 1,1320 USD)