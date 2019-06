Ceny ropy mierne klesli, americká WTI sa obchoduje pod 57 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 21. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne klesli po prudkom náraste vo štvrtok (20. 6.). Americká WTI sa obchoduje pod hranicou 57 USD (50,41 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa o 8.05 h SELČ predával po 56,75 USD. To bolo o 32 centov alebo 0,56 % menej než vo štvrtok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Vo štvrtok kontrakt stratil 3,10 USD alebo 5,7 % a uzavrel na úrovni 57,07 USD za barel. Cena WTI zaznamenala vo štvrtok najprudší 1-denný pád od decembra 2018.Augustový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa v piatok o 8.09 h SELČ predával so stratou 23 centov alebo 0,33 % po 64,22 USD za barel.Ceny čierneho zlata v uplynulých dňoch podporilo vysoké napätie medzi USA a Iránom. Po tom, čo Irán zostrelil americký dron, prezident Donald Trump hovoril o "veľkej chybe". Podľa medializovaných správ dokonca nariadil letecké útoky na Irán, ktoré však neskôr odvolal.Napätie v Perzskom zálive spôsobilo výrazný nárast cien ropy v tomto týždni. To začalo eskalovať už pred zostrelením amerického dronu. Dôvodom bol útok na dva tankery v Ománskom zálive, z ktorého USA a Saudská Arábia obvinili Irán. Ten svoju účasť poprel.