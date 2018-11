Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 63,40 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 22. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok mierne klesli, pod čo sa podpísal rast ropných zásob v USA na takmer ročné maximum. Výraznejšiemu poklesu však bránia očakávania trhov, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti sa začiatkom decembra dohodnú na obmedzení ťažby.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári klesla do 8.35 h SEČ o 14 centov na 63,34 USD (55,52 eura) za barel. Mierny pokles zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 54,53 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 10 centov.Americké ministerstvo energetiky v stredu (21.11.) informovalo, že zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli minulý týždeň o 4,9 milióna na 446,91 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). To je najvyšší objem zásob od decembra minulého roka.Členovia OPEC pod vedením Saudskej Arábie by sa však mohli na svojom decembrovom zasadnutí dohodnúť na znížení ťažby. Saudská Arábia plánuje presvedčiť ostatné štáty, aby sa produkcia znížila o 1 milión až o 1,4 milióna barelov denne. Schôzka sa uskutoční 6. decembra vo Viedni.(1 EUR = 1,1409 USD)