Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa stále drží nad 77 USD/barel

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 29. októbra (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, keďže nálady ovplyvnil minulotýždňový prepad na akciových trhoch. Opačne však na ceny ropy pôsobia blížiace sa sankcie USA voči Iránu, takže rozsah poklesu nebol výrazný a cena ropy Brent sa naďalej drží nad 77 USD za barel (159 litrov).Vývoj na akciových trhoch podľa maklérskej firmy Eastport v Singapure ovplyvňuje politická neistota, rastúce úrokové sadzby a slabé výsledky niektorých významných spoločností. Na to reagujú aj ropné trhy.Na druhej strane, rozsah poklesu cien ropy brzdia pretrvávajúce obavy z blížiaceho sa nástupu ďalšieho kola sankcií USA voči Iránu, ktoré zasiahnu aj vývoz suroviny. Tie vstúpia do platnosti 4. novembra.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri klesla do 7.37 h SELČ o 29 centov na 77,33 USD (68,16 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s decembrovým kontraktom, zaznamenala pokles o 26 centov na 67,33 USD/barel.(1 EUR = 1,1345 USD)