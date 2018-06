Ceny ropy mierne klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur/Frankfurt nad Mohanom 28. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne klesli po prudkom náraste v stredu (27. 6.). Americká WTI sa obchoduje okolo úrovne 72,50 USD (62,41 eura) za barel (159 litrov).Barel americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa vo štvrtok ráno o 8.17 SELČ predával po 72,49 USD. To bolo o 27 centov alebo 0,37 % menej než v stredu na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si počas stredy pripísal 2,23 USD alebo 3,2 % a uzavrel na úrovni 72,76 USD za barel, čo bolo najviac od novembra 2017. Augustový kontrakt na severomorskú ropu Brent vo štvrtok ráno zdražel o 15 centov alebo 0,19 % na 77,47 USD za barel.Dôvodom prudkého stredajšieho nárastu cien čierneho zlata bola správa amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy v USA počas uplynulého týždňa padli takmer o 10 miliónov barelov, čo bol ich najprudší pokles od septembra 2016. To stačilo na to, aby ceny výrazne stúpli aj napriek silnému doláru a očakávaniam, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zvýši dodávky.(1 EUR = 1,1616 USD)