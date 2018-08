Ceny ropy mierne vzrástli, americká WTI sa obchoduje okolo 67 dolárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli len mierne a nedokázali sa zotaviť z prudkého stredajšieho (8.8.) pádu. Americká ropa WTI sa obchoduje na úrovni okolo 67 USD (57,79 eura) za barel. Eskalujúci obchodný spor medzi USA a Čínou totiž zhoršuje vyhliadky globálneho dopytu po čiernom zlate.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 19.02 SELČ predával po 67,05 USD. To bolo o 11 centov alebo 0,16 % viac než v stredu na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt počas stredy stratil 2,23 USD alebo 3,2 % a uzavrel na sedemmesačnom minime 66,94 USD za barel.Októbrový kontrakt na ropu Brent vo štvrtok zdražel o šesť centov alebo 0,08 % na 72,34 USD za barel. Cena severomorskej ropy v stredu padla o vyše tri percentá na 72,28 USD za barel.