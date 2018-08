Ceny ropy mierne vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 14. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno mierne vzrástli po pondelkovom (13. 8.) poklese. Americká WTI sa obchoduje nad úrovňou 67,40 USD (59,11 eura) za barel. Dôvodom posilnenia bola správa, že Saudská Arábia znížila produkciu, aby zabránila hrozbe nadmernej ponuky na trhu.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 9.00 SELČ predával po 67,47 USD. To bolo o 27 centov alebo 0,40 % viac než v pondelok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt počas pondelka stratil 43 centov alebo 0,60 % a uzavrel na úrovni 67,20 USD za barel. Októbrový kontrakt na severomorskú ropu Brent v utorok ráno zdražel o 26 centov alebo 0,36 % na 72,87 USD za barel.V pondelok ceny ropy krátkodobo padli približne o 1,5 USD, neskôr sa však opäť zotavili. Dôvodom poklesu cien boli obavy z negatívneho vplyvu tureckej krízy na ďalšie rozvíjajúce sa ekonomiky.Ceny čierneho zlata podporila správa, že Saudská Arábia v júli znížila produkciu o 200.000 barelov denne na 10,288 milióna barelov denne. Saudská Arábia sa totiž obáva, že na trhu by opäť mohol byť nadbytok ropy.