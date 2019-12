Ceny ropy mierne vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 3. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno pokračovali v raste. Americká WTI sa obchodovala nad hranicou 56 USD (50,80 eura) za barel. Dôvodom zotavovania cien čierneho zlata sú správy, že Saudská Arábia chce, aby Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti ešte viac obmedzili ťažbu.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa v utorok o 7.56 h SEČ predával po 56,21 USD. To bolo o 25 centov alebo o 0,45 % viac ako v pondelok (2. 12.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v pondelok pripísala 79 centov alebo 1,4 % a uzavrela na 55,96 USD, keď predtým v piatok (29. 11.) padla o 2,94 USD alebo 5,1 % na 55,17 USD za barel.Februárový kontrakt na severomorskú ropu Brent v utorok ráno zdražel o 18 centov alebo 0,30 % na 61,10 USD za barel.Saudská Arábia chce podľa mediálnych správ pred vstupom koncernu Saudi Aramco na burzu prekvapiť trh. Preto sa snaží presvedčiť skupinu OPEC+, aby výraznejšie (o ďalších 400.000 barelov denne) znížila produkciu a aby predĺžila dohodu o obmedzení ťažby prinajmenšom do júna 2020.Stretnutie predstaviteľov skupiny OPEC+ by sa malo uskutočniť vo štvrtok (5. 12.) vo Viedni. Rokovať budú o dohode o obmedzení ťažby, hlavnými otázkami sú, či ešte viac priškrtia kohútiky a dokedy predĺžia jej platnosť.Ceny ropy v pondelok profitovali aj z pozitívnych správ z čínskeho výrobného sektora, ktoré pomohli utlmiť obavy týkajúce sa negatívneho vplyvu pokračujúcej obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Experti však považujú za pravdepodobnejšie, že skupina sa nedohodne na tom, aby ešte viac obmedzila produkciu. V takom prípade by ceny opäť padli.(1 EUR = 1,1023 USD)3 12 20 lom mac