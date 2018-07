Ceny ropy mierne vzrástli, za celý týždeň sa však počíta s poklesom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 20. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, za celý týždeň však smerujú k poklesu. Ak sa odhad naplní, bude to znamenať týždenný pokles cien ropy tretí týždeň po sebe.Ceny ropy čiastočne podporili informácie zo Saudskej Arábie. Rijád vo štvrtok (19.7.) informoval, že v júli by sa vývoz ropy mal ešte udržať zhruba na júnovej úrovni, v auguste by však mal klesnúť zhruba o 100.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov).Za celý týždeň sa však počíta s poklesom cien ropy, čo je dôsledok vývoja v predchádzajúcich dňoch, keď trhy ovplyvňovalo najmä rastúce napätie v obchodných vzťahoch Číny a Spojených štátov. Ďalšia eskalácia v podobe nových vzájomných dovozných ciel by mohla spôsobiť spomalenie ekonomického rastu, a tým znížiť dopyt po komoditách.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla do 7.25 h SELČ o 19 centov na 72,77 USD (62,80 eura) za barel. V skorších hodinách obchodovania sa nakrátko dostala na 73,04 USD/barel.Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 69,75 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 29 centov. V priebehu obchodovania sa nakrátko posunula na 70,03 USD/barel.V obidvoch prípadoch však cena ropy smeruje k týždennému poklesu, už tretiemu po sebe. Dôvodom je najmä pondelkový prudký pokles, pod čo sa do veľkej miery podpísalo obnovenie vývozu ropy z kľúčových líbyjských prístavov. Očakáva sa, že cena ropy Brent klesne za celý týždeň o 3,6 % a cena WTI približne o 2 %.(1 EUR = 1,1588 USD)