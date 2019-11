Ceny ropy mierne vzrástli, za týždeň sa však očakáva výrazný pokles

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 1. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, za celý týždeň sa však očakáva výrazný pokles. Dôvodom je rastúca ponuka ropy na trhu v období, keď sa zvyšujú obavy o budúci vývoj ekonomiky a s tým súvisiaci dopyt po komodite.Neistota spojená s ďalším vývojom dopytu súvisí s pokračujúcim obchodným sporom medzi Čínou a USA, ktorý trvá už 16 mesiacov. Obe krajiny síce plánujú podpísať predbežnú dohodu, v mnohých oblastiach však pretrvávajú rozdiely a celkové ukončenie obchodného konfliktu je podľa ekonómov zatiaľ v nedohľadne.K neistote sa pridali aj informácie z amerického ropného trhu. Zásoby ropy v USA v minulom týždni vzrástli o 5,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). To je neporovnateľne výraznejší rast, než predpokladali analytici, ktorí očakávali zvýšenie zásob iba o 494.000 barelov.Podľa prieskumu agentúry Reuters by ceny ropy mali zostať tento aj budúci rok pod tlakom. Ako v prieskume uviedlo 51 ekonómov a analytikov, predpokladajú, že cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahne tento rok v priemere 64,16 USD za barel a na budúci rok by mala klesnúť na 62,38 USD/barel.Cena ropy Brent s dodávkou v januári dosiahla do 10.28 h SEČ 59,78 USD (53,60 eura) za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 16 centov. Za celý týždeň sa však počíta s jej poklesom približne o 4 %.Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa zvýšila o 24 centov a dosiahla 54,42 USD/barel. Aj v tomto prípade sa očakáva týždenný pokles, a to o viac než 4 %.(1 EUR = 1,1154 USD)