Ceny ropy napriek geopolitickému napätiu klesli

New York/Londýn 8. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu aj napriek zvýšeniu geopolitického napätia mierne klesli. Americká WTI sa obchoduje pod 61,50 USD (54,98 eura) za barel. Obchodníci zdôvodnili zlacnenie čierneho zlata obavami týkajúcimi sa vývoja dopytu.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa o 13.29 h SELČ predával po 61,29 USD. To bolo o 11 centov alebo 0,18 % menej než v utorok (7. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt počas utorka stratil 85 centov alebo 1,4 % a uzavrel na úrovni 61,40 USD, čo bola najnižšia zatváracia cena WTI od 29. marca.Júlový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa o 13.29 h SELČ predával po 69,66 USD, čo bolo o 22 centov alebo 0,31 % menej než v utorok na konci obchodovania na londýnskej burze ICE.V stredu ráno oznámil iránsky prezident Hasan Rúhání čiastočné odstúpenie Teheránu od jadrovej dohody. Krok nasleduje po veľkom politickom a ekonomickom tlaku zo strany USA, ktoré od dohody odstúpili pred rokom. Irán patrí medzi veľkých producentov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).Na ropný trh to však nemalo žiaden významný vplyv. Dôvodom podľa expertov sú aj tak platné sankcie USA proti Iránu. Navyše obavy z eskalácie obchodného sporu medzi USA a Čínou tlačia ceny dole. Ďalším faktorom je rast ťažby v USA.(1 EUR = 1,1185 USD)