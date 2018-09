Ceny ropy po prvotnom poklese vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 17. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok mierne vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula vyššie nad 78 USD a cena WTI prekonala 69 USD za barel (159 litrov).Spočiatku ceny ropy zaznamenali pokles, keď na trhy zapôsobili informácie o zvýšení počtu aktívnych ťažobných vrtov v USA, čo signalizuje zvyšovanie ťažby, ako aj signály uvalenia ďalších dovozných ciel na čínsky tovar Američanmi. Tento krok by americký prezident Donald Trump mohol oznámiť už v pondelok. Zhoršenie obchodných vzťahov môže negatívne zasiahnuť do vývoja čínskej ekonomiky a obmedziť tak jej dopyt po komodite. Neskôr sa však ceny stabilizovali a následne v porovnaní s piatkovou uzávierkou (14.9.) mierne vzrástli.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s novembrovým kontraktom vzrástla do 9.35 h SELČ o 24 centov na 78,33 USD (67,01 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v októbri dosiahla 69,25 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 26 centov.