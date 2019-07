Ceny ropy pokračujú v poklese, americká WTI sa obchoduje pod 57 USD

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. júla (TASR) - Ceny ropy pokračovali v stredu v poklese po utorkovom (16. 7.) páde o vyše 3 %. Dôvodom bol výrazný nárast zásob benzínu v USA.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa o 19.22 h SELČ predával po 56,77 USD (50,62 eura). To bolo o 85 centov alebo 1,48 % menej ako v utorok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Septembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 69 centov alebo 1,07 % na 63,66 USD za barel. Ceny oboch referenčných druhov ropy v utorok padli o vyše 3 %.Stredajšia správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že zásoby ropy v USA v uplynulom týždni padli o 3,1 milióna barelov. Ekonómovia počítali so znížením len o 2,7 milióna barelov. Benzínové rezervy však stúpli o 3,6 milióna barelov, pričom sa prognózoval ich pokles o 925.000. Zásoby destilátov vyskočili o 5,7 milióna barelov pri očakávanom náraste len o 613.000 barelov.(1 EUR = 1,1215 USD)