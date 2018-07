Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Tokio 24. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese, keďže trhy sa opäť zamerali na riziko nadmernej ponuky suroviny. Najväčší producenti zvyšujú ťažbu a navyše, zásoby ropy v americkom ropnom uzle v Cushingu ku koncu minulého týždňa vzrástli.V pondelok (23.7.) ceny ropy nakrátko posunula nahor slovná prestrelka medzi iránskym a americkým prezidentom, čo opäť zvýšilo napätie medzi USA a Iránom. Neskôr však ceny ropy opäť klesli, keďže na trhy stále vplývajú obavy z eskalácie obchodných sporov medzi USA a ďalšími štátmi. Ak sa situácia v obchode medzi USA a ostatnými krajinami bude zhoršovať, bude to mať negatívne dôsledky na ďalší vývoj svetovej ekonomiky.K týmto obavám sa pridali najnovšie informácie spoločnosti Genscape o zásobách ropy v USA. Podľa spoločnosti zásoby ropy v americkom ropnom uzle v Cushingu za štyri dni do piatka (20.7.) zaznamenali rast.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri klesla do 7.47 h SELČ o 19 centov na 72,87 USD (62,20 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 67,69 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 20 centov.