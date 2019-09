Ceny ropy prudko klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. septembra (TASR) - Ceny ropy sa po krátkom zotavení na začiatku dňa vrátili k výraznému poklesu, pričom cena Brentu skĺzla do blízkosti 59 USD za barel (159 litrov) a cena WTI k hranici 54 USD/barel. Trhy tak zareagovali na diskusie v rámci skupiny OPEC+, ktorá riešila možnosť ďalších produkčných škrtov, nakoniec sa však krajiny zhodli, že akékoľvek rozhodnutie musí počkať na decembrovú schôdzku.Ceny ropy okrem toho ovplyvnil aj krok Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá znížila depozitnú sadzbu na historické minimum -0,50 % z pôvodnej úrovne -0,40 % a dodala, že od novembra obnoví nákupy aktív, a to v objeme 20 miliárd eur mesačne. Kroky ECB viedli k posilneniu sa kurzu dolára, čo sa odrazilo na vývoji cien ropy.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 15.26 h SELČ 59,11 USD (53,72 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,70 USD (2,80 %).Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom zaznamenala 54,17 USD za barel. Oproti stredajšej uzávierke (11. 9.) to predstavuje pokles o 1,58 USD (2,83 %).