Ceny ropy prudko padli, americká WTI sa obchoduje pod 57 USD za barel

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok prudko padli. Americká WTI sa obchoduje pod hranicou 57 USD (50,62 eura) za barel. Dôvodom pokračujúceho zlacňovania čierneho zlata sú rastúce obavy z nadmernej ponuky na trhu v budúcom roku.Americký prezident Donald Trump v pondelok (12. 11.) vyzval Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na čele so Saudskou Arábiou, aby pokračovala v súčasnej ťažobnej politike postupného zvyšovania produkcie. Kartel a ďalší veľkí producenti naopak uvažujú o opätovnom obmedzení produkcie z dôvodu prepadu cien počas uplynulých 6 týždňov.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa o 16.44 h SEČ predával po 56,88 USD. To bolo o 3,05 USD alebo 5,1 % menej než v pondelok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Cena americkej ropy klesla už dvanásty obchodný deň po sebe a dostala sa najnižšie od polovice decembra 2017.Januárový kontrakt na ropu Brent zlacnel o 3,42 USD alebo 4,9 % na 66,68 USD. Cena severomorskej ropy klesla na najnižšiu úroveň od začiatku apríla.Stále sa očakáva, že globálny dopyt v roku 2019 prekročí 100 miliónov barelov denne. OPEC a ďalšie inštitúcie však stále znižujú svoje prognózy rastu dopytu. Naopak sa predpokladá, že tempo expanzie produkcie prevýši rast dopytu.(1 EUR = 1,1261 USD)