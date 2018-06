Ceny ropy prudko vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok výrazný rast. Na trhy totiž stále viac pôsobia hrozby USA o pripravovaných sankciách voči Iránu, ktorých súčasťou bude aj vývoz ropy. Obmedzenie vývozu ropy z Iránu, ktorý patrí k významným exportérom suroviny, by sa pritom malo začať realizovať v období zvýšeného dopytu po komodite.Podľa analytičky spoločnosti Nasdaq Tamar Essnerovej na trhy momentálne pôsobí séria výpadkov dodávok ropy v rozličných krajinách ako Kanada, Líbya a Venezuela. Blížiace sa sankcie voči Iránu tlak na trhy ešte zvyšujú a nedokážu to vykompenzovať ani informácie o dohode Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov podporiť ťažbu. Analytici poukazujú aj na fakt, že výpadok z Iránu môže byť väčší, než sa pôvodne čakalo, keďže USA už začali tvrdo tlačiť aj na ďalšie krajiny, aby dovoz z Iránu postupne zastavili.Irán je piaty najväčší producent ropy na svete. Denne vyťaží okolo 4,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), pričom väčšinu produkcie vyváža do krajín s vysokou spotrebou energie, ako sú Čína a India.USA začiatkom mája oznámili, že odstupujú od jadrovej dohody mocností s Iránom a opätovne zavedú voči krajine sankcie. Ich súčasťou je aj vývoz ropy, ktorá patrí ku kľúčovým exportným artiklom Iránu.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste vzrástla do 19.48 h SELČ o 1,62 USD na 79,47 USD (68,17 eura) za barel. V priebehu dňa sa dostala až na 79,70 USD/barel a za celý týždeň smeruje k rastu na úrovni 5 %.Výrazne sa zvýšila aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 74,22 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 77 centov. Počas dňa vzrástla na 74,43 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 26. novembra 2014. Očakáva sa, že týždeň uzatvorí rastom o vyše 8 %.