Ceny ropy sa menia len minimálne, cena Brentu sa drží nad 77,70 USD

Singapur 31. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v piatok menia len v minimálnej miere, keďže na trhy pôsobia protichodné vplyvy. Na jednej strane ceny nahor tlačia blížiace sa sankcie USA voči Iránu a pokles produkcie ropy vo Venezuele, na druhej strane sa trhy obávajú, že obchodný spor medzi Washingtonom a Pekingom naberie v nasledujúcom období na obrátkach.uviedol Norbert Rücker, šéf oddelenia výskumu komoditných trhov švajčiarskej banky Julius Baer.dodal poukazujúc na obrovské ekonomické problémy juhoamerickej krajiny.Na druhej strane sa však analytici obávajú zhoršenia už aj tak výrazne napätých vzťahov medzi Čínou a USA po tom, ako Američania začali na viaceré čínske produkty uplatňovať vysoké dovozné clá. Situácia v rámci vzájomného obchodu sa zatiaľ nevyriešila ani medzi USA a Európskou úniou, aj keď vzťahy nie sú také napäté ako v prípade Washingtonu a Pekingu. Ak dôjde k zhoršeniu obchodných vzťahov USA voči iným krajinám, môže sa to výrazne odraziť na raste ekonomík, a to bude mať následne aj vplyv na dopyt po rope.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.47 h SELČ 77,75 USD (66,50 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o dva centy.Čo sa týka americkej ľahkej ropy WTI, jej cena zasa mierne vzrástla. Rast dosiahol tri centy a cenu WTI posunul na 70,28 USD/barel.(1 EUR = 1,1692 USD)