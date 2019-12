Ceny ropy sa menili iba mierne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Singapur 17. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok menili iba minimálne, čo znamená, že aj naďalej sa držia v blízkosti trojmesačného maxima. Po tom, ako koncom minulého týždňa Čína a USA oznámili, že dosiahli prvú fázu obchodnej dohody, investori dúfajú, že v dohľadnom čase by mohlo dôjsť k celkovej dohode. Takýto vývoj by viedol k podpore ekonomiky, následne dopytu po rope a cien komodity.Na základe prvej fázy dohody Washington zníži niektoré clá na dovoz čínskeho tovaru, zatiaľ čo Peking zvýši dovoz priemyselných, poľnohospodárskych a energetických produktov z USA. V najbližších dvoch rokoch by Čína mala zvýšiť dovoz tovarov zo Spojených štátov približne o 200 miliárd USD (179,44 miliardy eur).Okrem toho ceny podporil aj prieskum o vývoji zásob ropy v USA, ktorý uskutočnila agentúra Reuters. Prieskum uskutočnený pred zverejnením údajov Americkým ropným inštitútom (API) ukázal, že podľa analytikov zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.29 h SEČ 65,39 USD za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o päť centov.Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 60,22 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou sa tak zvýšila o jeden cent.(1 EUR = 1,1146 USD)