Ceny ropy sa opäť priblížili k takmer 4-ročným maximám

Singapur 25. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli a opäť sa priblížili k 4-ročným maximám, ktoré zaznamenali v pondelok (24. septembra). Na trhy totiž naďalej pôsobí napätie súvisiace s blížiacimi sa sankciami USA voči ropnému sektoru Iránu, ktoré vstúpia do platnosti v novembri, ako aj fakt, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) nie je ochotná uvoľniť na trh viac ropy, čo by ceny stlačilo.Od 4. novembra začne platiť druhé kolo sankcií USA voči Iránu. Americký prezident Donald Trump, ktorý v máji jednostranne odstúpil od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom, sa tak snaží donútiť Teherán k úprave podmienok dohody. Trump v tejto súvislosti vyvíja tlak aj na zahraničné vlády a firmy, aby sa americkým sankciám prispôsobili a do 4. novembra zastavili dovoz iránskej ropy. Viaceré firmy v obave zo straty amerického trhu už začali kontrakty s Teheránom rušiť.Navyše, stretnutie OPEC a ďalších producentov 23. septembra v Alžírsku sa skončilo bez dohody o ďalšom zvýšení ťažby. Producenti ropy tak nevypočuli výzvy Donalda Trumpa, aby ťažbu zvýšili a pomohli tak znížiť ceny komodity.povedal Harry Tchilinguirian, šéf oddelenia komoditných trhov francúzskej banky BNP Paribas.Podľa analytikov zo spoločnosti Cantor Fitzgerald by cena ropy Brent mohla čoskoro dosiahnuť 90 USD/barel. Podľa nich totiž OPEC ani nemá možnosť v dohľadnom čase výraznejšie zvýšiť produkciu, nakoľko v súčasnosti nemá dostatok voľných kapacít.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s novembrovým kontraktom vzrástla do 7.49 h SELČ o 22 centov na 81,42 USD (69,16 eura) za barel (159 litrov). Opäť sa tak priblížila k najvyššej hodnote Brentu od novembra 2014, ktorú zaznamenala v pondelok. V priebehu pondelka dosiahla cena Brentu 81,48 USD za barel.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou rovnako v novembri dosiahla 72,22 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 14 centov.