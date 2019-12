Ceny ropy sa v pondelok jemne zvýšili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, ale miernejšie ako v závere minulého týždňa. Podporil ich optimizmus, ktorý vyvolala správa o dosiahnutí prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou.Zmiernenie napätia v obchode by malo v budúcom roku pomôcť dopytu po rope, čím by sa potenciálne mohla odstrániť nerovnováha na trhu medzi dopytom a ponukou, ktorá má negatívny vplyv na ceny ropy.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 19.07 h SEČ predával po 60,22 USD (54,03 eura). To bolo o 15 centov viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 41 centov na 65,53 USD za barel. (1 EUR = 1,1146 USD)