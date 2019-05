Ceny ropy sa v utorok ráno takmer nezmenili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 7. mája (TASR) - Vývoj na trhu s ropou v utorok ovplyvňujú dva kľúčové faktory. Na jednej strane sú to obavy z eskalácie americko-čínskeho obchodného sporu, ktorý by mohol spomaliť globálnu ekonomiku. A zároveň sankcie USA voči exportérom ropy z Iránu a Venezuely. Ceny ropy sa tak pri rannom obchodovaní veľmi nezmenili, no zatiaľ čo americká WTI mierne zdražela, cena Brentu naopak klesla.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v utorok o 7.34 h SELČ predával po 62,36 USD (55,68 eura). To bolo o 11 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 6 centov na 71,20 USD za barel.(1 EUR = 1,1199 USD)