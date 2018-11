Ceny ropy sa veľmi nemenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 8. novembra (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno veľmi nezmenili. Vývoj na trhu ovplyvnili nárast ťažby v USA, ktoré sa tak stali popredným svetovým producentom komodity, aj jej zásob v Spojených štátoch a rekordný dovoz do Číny.Ťažba ropy v Spojených štátoch dosiahla nový rekord v týždni do 2. novembra, a to 11,6 milióna barelov za deň a zásoby komodity v sledovanom období stúpli o 5,8 milióna barelov, dvojnásobne viac ako predpovedali analytici.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 7.45 h SEČ predával po 61,82 USD (53,82 eura). To je o 15 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 14 centov na 72,21 USD za barel.(1 EUR = 1,1487 USD)