Ceny ropy sa vrátili k rastu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 15. novembra (TASR) - Ceny ropy sa po niekoľkých dňoch výrazného poklesu vrátili k rastu, pričom cena Brentu sa posunula k 67 USD za barel (159 litrov). K obratu dopomohli informácie z USA o poklese zásob benzínu aj ropných destilátov. Ceny okrem toho podporujú aj signály zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), že v budúcom roku by sa produkcia komodity mohla znížiť o vyše milióna barelov denne.Americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby benzínu klesli za minulý týždeň o 1,4 milióna barelov a ceny ropných destilátov ako nafta a vykurovací olej zaznamenali pokles o 3,6 milióna barelov. Rozsah rastu mohol byť ešte výraznejší, obmedzilo ho však zvýšenie zásob ropy o vyše desiatich miliónov barelov. To bol najvýraznejší týždenný rast od februára 2017.Ceny podporil aj OPEC pod vedením Saudskej Arábie, ktorý uvažuje o znížení produkcie v budúcom roku až o 1,4 milióna barelov denne. Cieľom je zabrániť opätovnému prezásobeniu trhu, ktoré viedlo k prepadu cien ropy v rokoch 2014 až 2016.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s januárovým kontraktom vzrástla do 18.30 h SEČ o 78 centov na 66,90 USD (59,18 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri dosiahla 56,73 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 48 centov.(1 EUR = 1,1305 USD)