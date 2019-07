Ceny ropy sa vyvíjali odlišne

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. júla (TASR) - Ceny americkej ropy zaznamenali v piatok pokles. Naopak, v prípade severomorskej ropy Brent sa cena posunula nahor, pričom sa priblížila k hranici 63,70 USD za barel (159 litrov).Vývoj cien totiž ovplyvnili rozličné faktory. Cena WTI reagovala na menej priaznivé údaje z americkej ekonomiky. Naopak, cenu Brentu ovplyvnilo rastúce napätie v súvislosti s Iránom a najnovšia dohoda Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov o predĺžení programu obmedzovania produkcie o ďalších deväť mesiacov až do konca marca budúceho roka.Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom klesla do 12.48 h SELČ oproti stredajšej uzávierke (3. 7.) o 39 centov na 56,95 USD (50,45 eura) za barel. Vo štvrtok (4. 7.) sa s ropou pre oslavy Dňa nezávislosti neobchodovalo.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom dosiahla 63,68 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke tak vzrástla o 38 centov. V obidvoch prípadoch však ceny smerujú k najvýraznejšiemu týždennému poklesu za posledných päť týždňov.(1 EUR = 1,1288 USD)