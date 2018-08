Ceny ropy stagnujú, cena Brentu sa drží nad 76,20 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 28. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v utorok prakticky nemenia. Na jednej strane na trhy pôsobia obavy z výpadkov v produkcii v niektorých krajinách, najmä vo Venezuele, na druhej ich však nadol tlačia obavy z poklesu dopytu v dôsledku pokračujúcich konfliktov medzi USA a Čínou. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent sa tak stále drží nad hranicou 76 USD za barel (159 litrov).Ceny ropy posúvajú smerom nahor varovania Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) pred obmedzením dodávok ropy z niektorých krajín. Ide najmä o Venezuelu, ktorá zápasí s prehlbujúcou sa hospodárskou krízou.Export z Venezuely klesol za posledné dva roky približne o 50 %. Ako ukázali údaje z trhu, do polovice tohto roka dosiahol zhruba milión barelov denne. Navyše, podľa generálneho riaditeľa IEA Fatiha Birola sa dá očakávať ďalší pokles. Birol okrem toho uviedol, že aj situácia Nigérie a Líbye je napriek určitému zlepšeniu stáleČo sa týka Iránu a sankcií USA, podľa šéfa IEA je zatiaľ skoro presnejšie odhadovať vývoj budúcich udalostí.Na druhej strane, na ceny negatívne pôsobia napäté vzťahy Washingtonu a Pekingu. Ďalšia eskalácia napätia môže negatívne zasiahnuť do vývoja ekonomiky na jednej aj druhej strane, čo by mohlo obmedziť dopyt po rope.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla o 7.37 h SELČ 76,21 USD (65,51 eura) za barel. To znamená, že zotrváva na záverečnej hodnote z predchádzajúceho obchodovania.Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla, ale len mierne. Dosiahla 68,85 USD za barel, čo predstavuje pokles o 2 centy.(1 EUR = 1,1633 USD)