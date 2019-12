Ceny ropy v mierne klesli, americká WTI sa obchodovala pod 60 USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 16. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne klesli z takmer 3-ročných maxím dosiahnutých na konci minulého týždňa. Americká WTI sa obchodovala pod hranicu 60 USD (53,70 eura) za barel. Investori totiž potrebujú viac detailov týkajúcich sa obchodnej dohody medzi USA a Čínou, ktorá podporila ceny pred víkendom.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa v pondelok ráno o 7.34 h SEČ predával po 59,88 USD. To bolo o 19 centov alebo 0,32 % menej ako v piatok (13. 12.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v piatok pripísala 89 centov alebo okolo 1,5 % a uzavrela na 60,07 USD za barel. Februárový kontrakt na severomorskú ropu Brent v pondelok ráno zlacnel o 16 centov alebo 0,25 % na 65,06 USD za barel.USA a Čína v piatok oznámili, že dosiahli čiastočnú obchodnú dohodu, ktorá by mala byť prvým krokom ku komplexnej dohode a uvoľniť napätie v dlhotrvajúcej obchodnej vojne medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami. Jej súčasťou je aj zníženie ciel Washingtonu na dovoz čínskych tovarov výmenou za to, že Čína bude nakupovať výrazne viac poľnohospodárskych produktov a ďalších tovarov z USA než doteraz.uviedol stratég firmy CMC Markets Michael McCarthy.(1 EUR = 1,1174 USD)