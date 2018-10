Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. októbra (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli po tom, ako zdroj z Washingtonu uviedol, že USA zvažujú, že sa vzdajú časti sankcií na vývoz ropy z Iránu na budúci mesiac. A zároveň Saudská Arábia je pripravená nahradiť akýkoľvek výpadok dodávok z Iránu.Americké sankcie by od 4. novembra mali zasiahnuť aj vývoz ropy z Iránu a Washington doteraz vyvíjal tlak na vlády a spoločnosti na celom svete, aby znížili svoj dovoz na nulu.Americký vládny predstaviteľ ale v piatok (5.10.) povedal, že USA by mohli zvážiť výnimky zo sankcií pre štáty, ktoré už prejavili snahu o zníženie dovozu iránskej ropy.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v pondelok o 7.57 h SELČ predával po 73,82 USD (64,16 eura). To bolo o 52 centov menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 79 centov na 83,37 USD za barel.(1 EUR = 1,1506 USD)