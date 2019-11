Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. novembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok popoludní zamierili nadol aj napriek pozitívnym komentárom zo strany Spojených štátov a Číny o tom, že sú blízko prvej fázy obchodnej dohody. Ale obavy, že by sa jej podpis mohol posunúť do budúceho roka, bránia rastu cien ropy.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 18.00 h SEČ predával po 57,58 USD (52,30 eura). To bolo o 19 centov menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 21 centov alebo na 63,18 USD za barel.