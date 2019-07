Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli. Hlavným dôvodom je očakávané zníženie úrokových sadzieb v USA, čo prevážilo nad pesimizmom týkajúcom sa obchodných rokovaní medzi USA a Čínou a obavami zo spomaľovania globálnej ekonomiky.Barel (159 litrov) americkej ropy so septembrovým kontraktom sa o 19.11 h SELČ predával po 56,59 USD (50,89 eura). To bolo o 39 centov alebo 0,69 % viac ako v piatok (26. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Septembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent zdražel o 11 centov na 63,57 USD za barel.Obchodníci a investori čakajú na stredajšie rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky. Vo všeobecnosti sa počíta so znížením kľúčovej sadzby prvýkrát za vyše 10 rokov. Americký prezident Donald Trump sa opäť snažil tlačiť na Fed, aby razantne uvoľnil menovú politiku, keď uviedol, že malé zníženie úrokových sadzieb nestačí.USA a Čína tento týždeň obnovia obchodné rokovania, avšak všeobecné očakávania, že by mohli viesť k nejakému výsledku, sú nízke.