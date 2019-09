Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 18. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli, keďže Saudská Arábia uviedla, že po útokoch na svoje ropné zariadenia úplne obnovila dodávku ropy.Saudský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán oznámil, že arabské kráľovstvo siahlo do svojich skladových zásob a obnovilo dodávky v plnom rozsahu.Aj plnú produkciu chce Saudská Arábia po víkendových útokoch na svoje ťažobné zariadenia obnoviť skôr, ako sa pôvodne odhadovalo. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou, podľa ktorých to potrvá len dva alebo tri týždne, nie mesiace. Produkcia ropy v krajine by do konca septembra mala klesnúť o 5,7 milióna barelov denne.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 7.29 h SELČ predával po 59,04 USD (53,55 eura). To bolo o 30 centov menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 3 centy na 64,52 USD za barel.