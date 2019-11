Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 27. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli. Americká WTI sa obchoduje nad úrovňou 58 USD (52,63 eura) za barel. Dôvodom zlacnenia čierneho zlata bol nečakaný nárast ropných rezerv v USA. Optimizmus týkajúci sa vývoja obchodných rokovaní medzi USA a Čínou však zabránil výraznejšiemu poklesu cien.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa dnes v rannom obchodovaní predával po 58,23 USD. To bolo o 18 centov menej ako v utorok (26. 11.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v utorok pripísala 40 centov a uzavrela na úrovni 58,41 USD za barel a pondelok (25. 11.) posilnila o 24 centov. Januárový kontrakt na severomorskú ropu Brent v stredu ráno zlacnel o 19 centov na 64,08 USD za barel.Správa American Petroleum Institute (API) zverejnená v utorok večer ukázala, že zásoby ropy v USA v uplynulom týždni (do 22. 11.) stúpli o 3,6 milióna barelov na 449,6 milióna barelov. Analytici počítali s poklesom o 418.000 barelov. Oficiálne čísla amerického ministerstva energetiky by mali byť zverejnené v stredu.Ďalším faktorom, ktorý mal negatívny vplyv na ceny čierneho zlata, bolo mierne posilnenie dolára. Naďalej sa však trh sústredí predovšetkým na vývoj obchodných rokovaní medzi USA a Čínou.(1 EUR = 1,1020 USD)