Singapur 21. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, pričom cena Brentu prvýkrát po vyše týždni prekročila hranicu 60 USD za barel. Trhy tak zareagovali na správu o citeľnom znížení zásob komodity v USA minulý týždeň, ktorý prekonal odhady. No zároveň, obavy z možného poklesu globálnej ekonomiky obmedzili zisky ropy.Podľa údajov amerického ropného inštitútu API sa zásoby komodity v USA v týždni do 16. augusta znížili o 3,5 milióna barelov. Analytici pritom očakávali ich pokles o 1,9 milióna barelov.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 7.30 h SELČ predával po 56,34 USD (50,87 eura). To bolo o 13 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 33 centov na 60,36 USD za barel.