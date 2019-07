Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 11. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok pokračovali v raste, aj keď miernejším tempom, a to po prudkom zdražení v predchádzajúcom dni. Cena americkej WTI pritom dosiahla najvyššiu úroveň tento mesiac. Dôvodom je potenciálna hrozba, že ťažbu v Mexickom zálive by mohol zasiahnuť hurikán a incident s britským tankerom na Blízkom východe, ktorý len zvýraznil napätie v tomto regióne.Päť lodí, o ktorých sa predpokladá, že patria k iránskym revolučným gardám, sa v stredu (10. 7.) priblížilo k britskému ropnému tankeru a požiadali ho, aby sa zastavil v neďalekých iránskych vodách. No stiahli sa po tom, ako ich britská vojnová loď varovala cez rádio.Napätie na Blízkom východe je vysoké po viacerých útokoch na tankery a po páde amerického dronu minulý mesiac.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa vo štvrtok o 7.44 h SELČ predával po 60,55 USD (53,97 eura). To bolo o 12 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 6 centov na 67,07 USD za barel.(1 EUR = 1,1220 USD)