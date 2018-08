Ceny ropy výrazne klesli, WTI sa obchoduje pod 65 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 15. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu podvečer prudko klesli. Dôvodom bol nečakane výrazný nárast ropných rezerv v USA. Americká WTI sa obchoduje pod hranicou 65 USD (57,42 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 17.50 SELČ predával po 64,76 USD. To bolo o 2,28 USD alebo 3,40 % menej než v utorok (14. 8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Októbrový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 1,90 USD alebo 2,62 % na 70,56 USD za barel.Zásoby ropy v USA v uplynulom týždni stúpli o 6,8 milióna barelov, a to aj napriek tomu, že rafinérie spracovali rekordný objem ropy, uviedlo americké ministerstvo energetiky. Analytici počítali s poklesom rezerv.(1 EUR = 1,1321 USD)