Ceny ropy vzrástli, americká WTI sa obchoduje nad 65 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. augusta (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok mierne zotavili po prudkom stredajšom (15. 8.) poklese spôsobenom nečakaným nárastom zásob v USA. Americká WTI sa obchoduje nad hranicou 65 USD (57,17 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 19.20 SELČ predával po 65,42 USD. To bolo o 41 centov alebo 0,63 % viac než v stredu na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Americká ropa v stredu stratila 2,03 USD alebo 3 % a uzavrela na úrovni 65,01 USD za barel, keď predtým jej cena padla až na 64,51 USD za barel. Októbrový kontrakt na severomorskú ropu Brent vo štvrtok zdražel o 57 centov alebo o 0,81 % na 71,33 USD za barel.Zásoby ropy v USA v uplynulom týždni stúpli o 6,8 milióna barelov, a to aj napriek tomu, že rafinérie spracovali rekordný objem ropy, uviedlo americké ministerstvo energetiky. Analytici počítali s poklesom rezerv.Nálada na trhoch sa vo štvrtok zlepšila vďaka správe, že USA a Čína obnovia obchodné rokovania, čo zvýšilo nádeje, že sa nakoniec vyhnú obchodnej vojne.(1 EUR = 1,1370 USD)