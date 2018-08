Ceny ropy vzrástli, americká WTI sa obchoduje nad 69 USD za barel

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli. Americká WTI sa podvečer obchodovala tesne nad úrovňou 69 USD (59,47 eura) za barel. Obnovené sankcie USA proti Iránu začali platiť v utorok, čo podporilo obavy z nedostatku dodávok.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 18.50 SELČ predával po 69,21 USD. To bolo o 20 centov alebo 0,29 % viac než v pondelok (6.8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Októbrový kontrakt na severomorskú ropu Brent zdražel o 70 centov alebo 0,95 % na 74,45 USD za barel.Obnovené sankcie USA proti Iránu, ktorý je veľkým producentom čierneho zlata a členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), začali platiť o 18.01 SELČ. Tieto sankcie sa netýkajú iránskeho exportu ropy. Irán v júli vyvážal takmer 3 milióny barelov ropy denne.Sankcie mieria na dolárové nákupy Iránu, obchodovanie s kovmi, priemyselným softvérom a na iránsky automobilový sektor. Sankcie zamerané na iránsky energetický sektor by mali začať platiť v novembri.