Ceny ropy vzrástli, americká WTI sa obchoduje okolo 73,50 USD za barel

Singapur 1. októbra (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa pokračujú v raste. Americká WTI sa obchoduje okolo 73,50 USD (63,49 eura) za barel. Dôvodom sú obavy z nízkej ponuky na trhu.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa v pondelok ráno o 8.19 h SELČ predával po 73,56 USD. To bolo o 31 centov alebo 0,42 % viac než v piatok (28.9.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si počas piatka pripísal 1,13 USD alebo 1,6 % a uzavrel na úrovni 73,25 USD za barel. To bola najvyššia zatváracia cena WTI za 2 mesiace.Novembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent v pondelok ráno zdražel o 53 centov alebo 0,64 % na 83,26 USD za barel.Motorom nárastu cien čierneho zlata je nedostatok ponuky na trhu, ktorého dôvodom sú pokles ťažby v krízou zmietanej Venezuele a sankcie USA proti Iránu. Sankcie vstúpia do platnosti síce až začiatkom novembra, ale vývoz ropy z Iránu sa už dlhší čas znižuje. Experti počítajú s ďalším zdražením, niektorí predpovedajú nárast cien až na 100 USD za barel.(1 EUR = 1,1576 USD)