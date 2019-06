Ceny ropy vzrástli, Brent prekročil hranicu 66 USD za barel

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 26. júna (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu približne o 2 %, pričom cena Brentu prekročila hranicu 66 USD a cena WTI 59 USD za barel (159 litrov). Trhy, ktoré už nejaký čas ovplyvňuje rastúce napätie na Blízkom východe, zareagovali najnovšie na výraznejší pokles zásob ropy v USA, než sa čakalo.Americký ropný inštitút (API) oznámil, že podľa jeho odhadov dosiahli zásoby ropy v USA za týždeň do 21. júna 474,5 milióna barelov. To je o 7,5 milióna barelov menej než v predchádzajúcom týždni. Analytici pokles očakávali, počítali však s tým, že zásoby klesnú len o 2,5 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na informácie z amerického ministerstva energetiky.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste vzrástla do 7.48 h SELČ o 1,13 USD na 66,18 USD (58,11 eura) za barel. To je najvyššia hodnota od konca mája.Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 59,06 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,23 USD a opäť najvyššiu hodnotu od konca mája.